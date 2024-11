Lanazione.it - Luca Cavati, morto sul lavoro in una cartiera a Lucca. Lo strazio della figlia: “Ridatemi mio padre”

, 12 novembre 2024 –, operaio di 69 anni, èquesta mattina, 12 novembre, in un tragico incidente sul. E’ successo tutto in pochi attimi,è stato travolto da un carrello, guidato in retromarcia da un collega, all’interno dello stabilimento “Cartiere Modesto Car”, in via Acquacalda a San Pietro a Vico, dove lavorava da anni. Una tragedia che si è consumata davanti agli occhi impietriti dei colleghi. Attimi concitati in cui sono stati subito chiamati i soccorsi. Purtroppo, però, pernon c’era più niente da fare. Originario di Pescia, per qualche anno ha abitato a Uzzano per poi trasferirsi stabilmente a Spianate di Altopascio con la moglie e figli. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8,30 quando un carrello elevatore che procedeva forse in retromarcia ha investito mortalmente il 69enne.