Oasport.it - LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano 43-55, Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini provano la fuga, 17 punti di LeDay

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:00 17di Zache 16 di Nikola Mirotic finora decisivi per l’, con 14di Gabriele Procida e 10 di Matteo Spagnolo tra le fila dei padroni di casa. Tedeschi più precisi da due (54.2%), con i campioni d’Italia che tirano meglio dall’arco (58.3%).Si chiude anche il secondo quarto: alla pausa lunga l’si porta a +12 (43-55) sull’!43-55 3/3 perai liberi, con il numero due a quota 17.43-52 Non trema la mano a Zachin lunetta: 2/2.43-50 Tripla di Williams per il -7.40-50 Schiacciata di Leandro Bolmaro.40-48 Layup di Williams su assist di Spagnolo.38-48 2/2 anche di Dimitrijevic, per il nuovo +10.38-46 2/2 di Matteo Spagnolo in lunetta, con il classe 2003 che arriva in doppia cifra (10).