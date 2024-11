Lettera43.it - L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 12 novembre 2024

C’è grande attesa per l’apertura delle Borse europee e per lotra Btp e Bund tedeschi. Ieri, lunedì 11, la settimana si è aperta con l’Europa in netta crescita. Anche Milano ha concluso la sessione di contrattazioni in forte risalita. A Piazza Affari l’indice Ftse Mib ha guadagnato l’1,56% a 34.343 punti.Le quotazioni diin tempo reale8.03 – Petrolio ancora in calo, il Wti a 67,9 dollari al barileRafforzamento del dollaro e indebolimento della domanda in Cina pesano sulle quotazioni del petrolio, ancora in flessione: le quotazioni del Wti si muovono in calo intorno ai 67,9 dollari il barile (-0,24%); le quotazioni del Brent intorno ai 71,7 dollari (-0,15)%1.37 – Tokyo, apertura in rialzo (+0,55%)Ladi Tokyo avvia gli scambi col segno più, seguendo l’ennesimo aggiornamento del record a Wall Street e in attesa di ulteriori segnali macroeconomici dall’Asia per gli investitori.