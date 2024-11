Iltempo.it - La doppia perturbazione morde l'Italia. Sottocorona è sorprendente: come si sviluppano

Quali sono le previsioni del tempo per i prossimi giorni? Èsempre Paolo, meteorologo di La7, a fare un punto della situazione sul meteo, partendo da un quadro generale: “Dalle foto di ieri da un satellite basso c'è della nebbia in Pianura Padana e ci sono delle nuvole che arrivano da ovest, ma si vedono le Alpi praticamente senza manto nevoso quindi mancanza di neve. In realtà se andiamo a vedere l'immagine di questa mattina troviamo questa nuvolosità, questa, questo è, ma avrà una strada un po' strana, che sta arrivando e sta dando precipitazioni sulle zone di nord-ovest, le temperature sono abbastanza basse, quindi sono nevose fino forse poco sopra i 1.500 metri, quindi relativamente basse e ovviamente sono molto utili queste nevicate. Nel frattempo la vecchia circolazione, quella dell'instabilità dalla temperatura elevata del mare continua ad agire, perché i temporali sullo stretto di Sicilia sono fortissimi e frequentissimi, cosìsul Tirreno, un po' più rari.