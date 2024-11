Dilei.it - Kate Middleton rompe la tradizione al Remembrance Day e il motivo è serio

Anche seha partecipato con grande compostezza e dignità alla cerimonia dellaSunday, ha infranto un’importantedella Famiglia Reale e non a caso. Per la prima volta da quando è sposata a William, non ha firmato il biglietto che accompagnava la corona che è stata deposta in onore dei caduti di guerra. Non si tratta né di una dimenticanza né di una forma di ribellione, ma ha a che fare con il cancro che l’ha colpita., lainfranta allaSundayha partecipato a tutti gli eventi del weekend legati alDay o Giorno della Memoria. Si tratta del primo grande impegno pubblico della Principessa del Galles dallo scorso dicembre. Infatti, il cancro l’ha costretta a sospendere le attività legate alla Corona ed è tornata al lavoro gradualmente dalla fine di settembre in concomitanza con la fine della chemioterapia.