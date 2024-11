Iltempo.it - "Immigrato? Fake news": Gruber all'attacco di Salvini e FdI dopo il furto

Leggi l'articolo completo su Iltempo.it

Ildel borsello di cui è stata vittima Lillia Villa Borghese a Roma, mentre stava facendo ginnastica, è diventato un caso politico. Alla notizia, Fratelli d'Italia ha pubblicato sui social il seguente post: “Colpo di scena: i confini si possono chiudere perché laè stata derubata”, corredato da un video della puntata di ieri sera quando la conduttrice di Otto e mezzo dichiarava “Le porte aperte a tutti non se le può più permettere nessuno da tanti punti di vista diversi”. Matteo, dal canto suo, pubblicando la stessa clip, ha approfondito: “Attenzione! Anche Lilliieri sera in diretta Tv si rende conto che con un'accoglienza indiscriminata e un'immigrazione incontrollata non si va da nessuna parte. Ma come, quando lo diceva la Lega non eravamo brutti e cattivi? Benarrivata!”.