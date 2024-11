Sport.periodicodaily.com - Francia-Israele: le probabili formazioni

Gara valida per la quinta giornata del gruppo 2 di Lega A di Nations League 2024/2025. Basta una vittoria ai transalpini per strappare la qualificazione alla fase finale della competizione.si giocherà giovedì 14 novembre 2024 alle ore 20.45 presso lo Stade de France di Parigi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREMatch point per i galletti ad un passo dalla qualificazione alla fase finale del torneo che li aveva visti in grande difficoltà per via della sconfitta all’esordio contro l’Italia per 3-1. Poi la Nazionale di Deschamps hanno sistemato tutto vincendo due volte con il Belgio e contro l’in trasferta per un totale di sette punti che rappresentano una garanzia.Gli israeliani sono ad un passo dalla retrocessione essendo ancora a zero punti in classifica.