Cina strage in un centro sportivo | 62enne investe decine di persone poi tenta il suicidio Almeno 35 morti

Nella serata di ieri, lunedì 11 novembre, un’auto si è lanciata in una corsa all’impazzata contro gruppi diche facevano esercizio fisico in undi Zhuhai, nel sud della. Secondo le fonti locali, sarebbero35 ie 43 i feriti. L’uomo alla guida, unidentificato con il cognome Fan, hato di fuggire. Secondo le prime indagini, era in stato alterato per un accordo di divorzio che non lo soddisfaceva. Una volta fermato dalla polizia, è stato trovato in stato comatoso per alcune ferite auto-inflitte al collo con un coltello. Immediatamente dopo l’incidente, centinaia di video hanno iniziato a circolare sui social media. Secondo la Bbc, le immagini sono state immediatamente oscurate sul web e sui social cinesi e alle troupe straniere lì presenti è stato intimato di spegnere le telecamere.