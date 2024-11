Lanazione.it - Castelnuovo Magra, la polemica sulla Ztl. Istituita con clamore e già a orario ridotto

, 12 novembre 2024 – Sta suscitando diverse perplessità, sia tra le fila dell’opposizione che fra i residenti del borgo, la modifica degli orari d’accesso veicolare al centro storico di. Se infatti per tutta la durata del periodo estivo dalle 9.30 alle 12.30 e poi dalle 15.30 alle 17.30 era di fatto vietato accedere al centro storico del paese, a partire dallo scorso 20 ottobre e sino al 31 marzo del prossimo anno, il borgo è stato reso accessibile dalle 7.30 alle 23.30. Modifica che non ha lasciato indifferente l’opposizione consigliare, specialmente perché la regolamentazione degli accessi era arrivata a seguito di una lunga fase di consultazione con i residenti del centro storico che ne avevano fatto richiesta. Particolarmente critico l’ex vicesindaco e oggi capogruppo diCivica, Gherardo Ambrosini, che commenta: “Non capisco come mai così poco dopo tempo e a seguito di un investimento di denaro pubblico di quasi 55 mila euro per mettere in funzione la zona a traffico limitato nel centro storico, si sia scelto di ridurne così fortemente gli orari.