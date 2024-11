Oasport.it - Calendario Coppa del Mondo skeleton 2024: programma, date, tv, streaming

Siamo ormai giunti al momento di alzare il sipario sulla attesissimadeldi-2025 che sarà composta da 8 tappe in questa edizione. Quale sarà il? Si inizierà con l’esordio di PyeongChang (Corea del Sud) con due gare previste per sabato 16 e domenica 17 novembre.Dopodiché si passerà a Yanqing (Cina) con una gara sabato 23 novembre. Al rientro in Europa si ripartirà da Altenberg (Germania) nella giornata di venerdì 6 dicembre, poi sarà la volta di Sigulda (Lettonia) con le gare di venerdì 13 dicembre. Dopo la sosta dedicata alle feste natalizie si tornerà in azione nell’anno nuovo a Winterberg (Germania) venerdì 3 gennaio, con l’aggiunta della prova a squadre mista. La tappa successiva sarà venerdì 10 gennaio 2025 a Sankt Moritz (Svizzera) anche in questo caso con la prova a squadre mista.