Variazioni sul tema di fado e jazz Alla scoperta di nuove sonorità

Il fascino del fado portoghese, nell'interpretazione di una cantante capace di rinverdire con successo lo stile classico di Amalia Rodriguez. Un mix suggestivo di tradizione musicale araba e mondi sonori occidentali. Ma anche un talentuoso pianista francese che farà rivivere le atmosfere di uno dei dischi più famosi della storia del jazz. Sono i concerti con cui il festival itinerante Suoni Mobili accompagnerà questo weekend. Oggi alle 21.15 a Villa Sottocasa a Vimercate la voce della portoghese Joana Amendoeira sarà protagonista del concerto "Fado Fado": ad accompagnarla dal vivo Pedro Amendoeira alla chitarra portoghese e Joao Felipe alla viola de fado.

