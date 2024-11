Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals, campanello d’allarme per Sinner: Medvedev batte De Minaur, cosa cambia con la rinascita del russo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La versione più bella di Daniilè sbarcata a Torino. Una buona notizia per lo spettacolo delle Atp2024, unper Jannik. Il, dopo la pessima prestazione con annesse pagliacciate contro Taylor Fritz, ha dominato Alex De. Il punteggio finale dice già molto: 6-2, 6-4 in appena un’ora e 20 minuti di gioco. La prestazione diracconta ancora di più: braccio sciolto, pochissimi errori e un’efficacia quasi inedita al servizio. Questopuò mettere in difficoltà chiunque, compreso. Che a questo punto è già certo di unare lo statunitense Fritz questa sera non basterà per assicurarsi un posto in semifinale.CLASSIFICA – La situazione dei gruppi die Bolelli/VavassoriTV – Il calendario e dove vedere il torneo (Sky e Rai)SAPERE – Regolamento, formula e montepremiGià, questo dice la situazione nel gruppo Ilie Nastase.