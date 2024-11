Gaeta.it - Assemblea dell’unione nazionale pro loco: un incontro cruciale per la valorizzazione del territorio

Facebook WhatsAppTwitter Nel cuore di Roma, il 16 e 17 novembre, si svolgerà un’importanteProd’Italia. Questo evento rappresenta un momento centrale per le organizzazioni no profit che si dedicano alla promozione e alla salvaguardia del patrimonio culturale e turistico del nostro paese. Antonio La Spina, presidente dell’Unpli, sottolinea l’importanza di questo, che non solo permette di fare un bilancio delle attività svolte, ma offre anche l’opportunità di dialogare con le istituzioni su questioni fondamentali per il settore.Il ruolodelle pronel panorama italianoLe Prosono fondamentali per la promozione turistica e ladel. Queste organizzazioni sono responsabili di un buon numero di eventi locali che richiamano turisti e contribuiscono all’economia delle piccole comunità.