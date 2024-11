Dilei.it - Ascolti tv dell’11 novembre, L’amica geniale 4 contro La Talpa

Una serata ricca di appuntamenti quella di lunedì 11. Su Rai 1 è andata in onda la prima puntata de4. Mentre Canale 5 ha cambiato palinsesto, sostituendo il Grande Fratello con La, condotta di Diletta Leotta. Il resto della programmazione non provoca grandi scossoni in termini ditv.Occhi puntati, nel senso letterale dell’espressione, sulla quarta e ultima stagione de, la fortunata serie della Rai tratta dai romanzi di Elena Ferrante.Le protagoniste Lina (Lila) ed Elena (Lenù), ormai adulte, hanno alle spalle anni pieni di cadute e “rinascite”. Ambedue hanno lottato per abbandonare la prigione di conformismo, violenze e legami difficili da spezzare nella quale hanno dovuto trascorrere l’infanzia. Elena è una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e torna a Napoli per inseguire un amore giovanile che si è di nuovo materializzato nella sua vita.