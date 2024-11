Dilei.it - Arterie e vene delle gambe, cosa le danneggia, perché si ammalano e come proteggerle

gonfie. Dolore dopo una breve camminata. Polpacci che si affaticano. Prurito e comparsa di varici. Sono solo alcuni dei segnali che ci dicono che la circolazione all’interno dei vasi degli arti inferiori può non funzionare al meglio. A volte dipende dalle, soprattutto nelle donne sotto i 50 anni che soffrono di patologia venosa cronica. In altri casi i problemi si sviluppano per lesioni arteriose che possono provocare ischemie. Non mancano poi le persone in cui entrambe le “vie” del sangue diventano sede di patologia.Per affrontare queste situazioni molto diffuse nei giorni scorsi è nata la ConsultaSocietà Scientifiche e Associazioni Pazienti per le Malattie Vascolari, presentata in occasione di Welfair, la Fiera del Fare Sanità a Fiera di Roma.Ma quanto sono pericolose, oltre ai disturbi che provocano queste lesioni? Quante persone interessano? Ecco qualche semplice risposta che spiegaoccorre fare attenzione allee al loro benessere.