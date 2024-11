Gaeta.it - Arrestata in casa per spaccio: denuncia per videosorveglianza contro i carabinieri

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un sorprendente episodio didi sostanze stupefacenti è avvenuto di recente, coinvolgendo una donna di 31 anni, attualmente agli arresti domiciliari. Le autorità hanno scoperto che la donna aveva installato una serie di telecamere all’esterno della propria abitazione per monitorare l’arrivo delle forze dell’ordine e reagire in caso di necessità. Gli sviluppi della vicenda sono sfociati in arresti significativi e misure cautelari più severe.Installazione di telecamere per monitorare illiLa donna in questione, attualmente agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di, ha pensato bene di dotarsi di un impianto diall’esterno della sua abitazione. L’intento era chiaro: tenere sottollo l’area circostante e avvisarsi a vicenda in caso di arrivo delle forze dell’ordine.