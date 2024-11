Lettera43.it - Andrea Piscina, l’ex speaker radiofonico ammette gli addebiti davanti al giudice

Leggi su Lettera43.it

, arrestato il 13 giugno 2024 per produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale nei confronti di minori, ha reso dichiarazionialnel processo per rito abbreviato,ndo i fatti a lui imputati, parlando di problemi familiari e personali. L’uomo, stando alle indagini, si presentava sui social con falsi nomi femminili cercando di adescare dei minorenni. Sui dispositivi del giovane, che era allenatore in una polisportiva, erano state trovate oltre mille immagini riconducibili a bambini e ragazzi di età compresa tra i nove e i 14 anni.Le indagini partite dalla denuncia di una madreTutto partì da una denuncia dell’estate 2023 di una madre di un ragazzino che frequentava la polisportiva. Dopo aver identificato la prima vittima gli inquirenti hanno identificato altri due minori che sarebbero stati adescati attraverso la sua attività nella polisportiva.