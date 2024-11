Quotidiano.net - Wicked, nelle bambole spunta link a sito porno: come è nato l’imbarazzante errore

Roma, 11 novembre 2024 – Una bambola bionda e vestita di rosa, che riprende le fattezze di Glinda, la Buona Strega del Sud interpretata da Ariana Grande nel nuovo film ‘’, adatta per bambini d 4 anni in su. Fin qui nulla di male, se non fosse che Mattel, la casa produttrice del giocattolo, ha fatto un imbarazzantesul retro della confezione: invece di indirizzare alweb ufficiale della pellicola (www.Movie.com), ilstampato – a causa della mancanza della parola “movie” – riporta a una pagina (intitolata solo ‘’, appunto) dedicata a contenuti hard che richiede di avere almeno 18 anni per essere consultata. Il produttore di giocattoli si è immediatamente scusato per l’: “Ci rammarichiamo profondamente per questo spiacevolee stiamo prendendo misure immediate per porvi rimedio”, si legge nel comunicato di Mattel.