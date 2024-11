Lanazione.it - Università di Pisa partner del progetto europeo Vital

, 11 novembre 2024 - È ai nastri di partenza il- Virtual Twins as Tools for Personalised Clinical Care”, che vede tra i suoi, come unico ateneo italiano, l’di. Coordinato dall’di Gent,ha come obiettivo quello di realizzare, nei prossimi cinque anni, una piattaforma multi-organo in grado di creare, con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale, un “gemello umano virtuale” di pazienti affetti da disturbi cardiovascolari multifattoriali con impatto sistemico ad alta comorbidità.Questo “gemello”, grazie a particolari modelli predittivi, consentirà ai medici una maggior personalizzazione delle terapie farmacologiche e interventistiche, così da evitare di sottoporre inutilmente le persone a trattamenti dai quali non trarrebbero benefici.