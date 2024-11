Lettera43.it - Trump chiede al Senato di accettare le sue nomine senza la conferma della camera alta del Congresso

Donaldentra nella battaglia per la leadership delappena riconquistato dai repubblicani e cerca già la prima scorciatoia nella democrazia americana. Il presidente eletto ha chiesto airi repubblicani in lizza per essere leadermaggioranza diche leda lui decise possano essere fatte direttamente dal presidente,cioè passare dal votodel. «Qualsiasire repubblicano che ambisca alla posizione ambita di leader neldegli Stati Uniti develedurante le pause di attività (nel!),le quali non saremo in grado di ottenere conferme in tempi utili», ha scrittosul suo social Truth.Come funzionano ledurante la sospensione delIl tycoon fa riferimento a una clausola costituzionale che consente al presidente di faretemporanee quando ilnon è in sessione.