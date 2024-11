Ilprimatonazionale.it - “Sciacallo senza alcuna dignità”: scoppia la polemica tra Saviano e FdI

Roma, 11 nov – È un caso curioso quello di Roberto, coscienza critica che non può essere criticata, accusatore che non può essere accusato, intellettuale che fa pensare ma di cui non si può pensare male né dubitare. Fratelli d’Italia risponde per le rime allo scrittore, che aveva accusato il Governo di essere responsabile per alcuni omicidi avvenuti a Napoli, e scatta subito la campagna mediatica in sua difesa, tra martirologi e vittimizzazione.Latra Fratelli d’Italia ePer una fetta importante degli italianinon è nemmeno la prima della due cose, cioè una coscienza critica, ma è facile rendersi conto della verità della seconda, cioè che non può essere criticato. Qualsiasi commento negativo nei suoi confronti diventa un attacco personale o, com’è stato detto, “roba da mazzieri”, e anche, per uno strano paradosso, un colpo il cuore contro il ruolo stesso dell’intellettuale.