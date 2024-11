Ilrestodelcarlino.it - Ruba la borsa di una fedele durante la messa: incastrato dalle telecamere

Montelupone (Macerata), 11 novembre 2024 -ladi una donnala. Ma vienedi videosorveglianza. Nei giorni scorsi un uomo è entrato nei locali della sagrestia dell’Abbazia di San Firmano di Montelupone e, mentre era in corso la funzione religiosa, hato ladi una donna, contenente una piccola somma in denaro e vari effetti personali. I carabinieri della stazione locale, dopo la denuncia della vittima, hanno avviato un’attività di indagine, analizzando anche le riprese del sistema di videosorveglianza, riuscendo ad identificare il responsabile. L’indagato, un 52enne residente a Macerata, già noto alle forze di Polizia, in quanto autore di reati simili, è stato denunciato all’autorità giudiziaria di Macerata per furto aggravato.