Gaeta.it - Ripristino del Museo Astronomico dell’Eur: Necessità di un’azione urgente da parte del Comune

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il dibattito sulla valorizzazione del patrimonio culturale a Roma tocca un tema cruciale, il, chiuso dal 2014 e recentemente cancellato dalla lista dei musei. La richiesta di riapertura, avanzata da esponenti di Azione, mette in luce l’importanza di preservare spazi culturali che arricchiscono la città, specialmente in attesa del nuovodella Scienza, che però rimane un progetto incerto.La situazione attuale delNegli ultimi anni, ilha subito la sorte di molte istituzioni culturali che, privi di adeguati finanziamenti e attenzione, sono stati costretti all’inattività. Nonostante il suo valore educativo e culturale, la struttura è rimasta chiusa dal 2014 e, non più presente tra i musei di Roma online, suscita preoccupazione tra cittadini e turisti.