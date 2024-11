Ilfattoquotidiano.it - Riecco Kean (8): la Nazionale ha trovato gli attaccanti? Steccano Lautaro e Lukaku. E il Torino di Cairo merita 5 | Clic e flop, la rubrica

Sei squadre tra 26 e 24 punti: il campionato si prende due settimane di riposo causa pausa intercon uno scenario magnifico. Il Napoli ha un metro di vantaggio, Atalanta, Fiorentina, Inter e Lazio sono a un passo, la Juventus è agganciata al gruppo: gran “confusion” e grande spettacolo. Godiamocelo. Premio horror alla Roma: i Friedkin hanno scelto il genere della paura per celebrare la loro attività nel cinema.9 CAMPIONATOVoto a una Serie A che non offre il calcio migliore – per quello rivolgersi sempre alla Premier -, ma almeno è combattuta. Il Napoli (citazione per McTominay e non solo per il gol al Meazza) sta facendo miracoli. L’Atalanta ormai è una garanzia. L’Inter difende il titolo – ma rimpiange i quattro punti lasciati per strada contro Juve e gli azzurri di Conte – Fiorentina e Lazio sono le belle sorprese: applausiti a Palladino e Baroni.