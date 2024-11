Sport.quotidiano.net - Promozione Canaletto-Magra Azzurri, derby in parità

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Sconfitte amare per Tarros e Forza e Coraggio che subiscono una goleada. Si fermano anche Levanto e Beverino. Pareggiano, il Follo con il Rapallo e il Don Bosco con Sammargheritese. Busalla-Tarros Sarzanese 4-1. Reti: 24’, 66’ Repetto , 47’ Francesia, 77’ Lucchi, 79’ Ranasinghe. La Tarros recrimina per il gol-fantasma di Repetto e l’incomprensibile espulsione al 46’ di Musetti costata anche il rigore parato poi da Di Furia. Al 47’ Francesia di testa raddoppia e al 66’ Repetto sigla il 3-0. Lucchi fa il 3-1 dalla distanza, ma al 79’ i locali calano il poker. Calvarese-Forza e Coraggio 5-1. Reti: 16’ rig., 50’, 76’ Bondi, 35’ Fermin, 62’ aut. Ferrari), 82’ Biggio. Passano in vantaggio i locali al 16’ su rigore di Bondi. Al 35’ sulla punizione di Ambrosi svetta Fermin che pareggia.