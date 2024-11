Puntomagazine.it - Prima telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin: possibili approcci di pace in Ucraina

esprime preoccupazione per l’escalation in, propone il dialogo per una “rapida soluzione” al conflittoIl Washington Post ha rivelato che il presidente elettoha avuto unacon, avvenuta due giorni dopo la vittoria elettorale di. Durante il colloquio,ha consigliato adi non intensificare la guerra in, ricordando la presenza militare degli Stati Uniti in Europa, in quello che sembrerebbe un tentativo di dissuasione.ha manifestato anche un interesse per discutere una “rapida risoluzione della guerra in,” delineando un primoo che potrebbe aprire la strada a futuri colloqui di.Il Cremlino, pur inizialmente freddo verso la vittoria di, ha visto segnali positivi nelle sue dichiarazioni.