Tuttivip.it - “Pier Silvio ha bloccato la sua eliminazione”. Caso al Grande Fratello: “Intervenuto per salvarlo”

Una nuova controversia ha travolto il. Come riportato da BlogTivvu.it, numerosi spettatori si sono riversati sul social X, accusando la produzione di manipolare il gioco per favorire alcuni concorrenti. Al centro della polemica ci sarebbe una presunta affermazione di Ilaria Galassi, ex volto di Non è la Rai, secondo cuiBerlusconi avrebbe influenzato l’dell’attore spagnolo Iago Garcia per mantenere Clayton Norcross, ex protagonista di Beautiful, all’interno della Casa.Secondo la ricostruzione, Galassi avrebbe rivelato che l’di Garcia è stata decisa dall’alto. “Berlusconi avrebbe voluto Clayton ancora nella Casa,” avrebbe affermato Galassi, generando stupore e dubbi tra il pubblico, già sorpreso dalla scelta di eliminare Garcia anziché Norcross, come era apparso probabile.