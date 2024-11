Agi.it - “Perugia scusami”, il mea culpa del sindaco per la serie su Amanda Knox

AGI – “mia,”. Dopo le proteste degli abitanti della città umbra, ilVittoria Ferdinandi ha scritto una lettera aperta ai suoi concittadini per scusarsi per aver permesso che una controversatelevisiva co-prodotta davenisse girata nella città italiana. Residenti arrabbiati hanno esposto striscioni con la scritta “Rispetto per Meredith” in tutta la città quando la troupe è arrivata per girare le scene di Blue Moon, un dramma in otto parti che racconta la battaglia dellaper scagionarsi dall'omicidio e che sarà trasmesso dal servizio di streaming Hulu, di proprietà della Disney. Kercher, 21 anni, fu uccisa nella casa che condivideva con lail primo novembre 2007. Il corpo della Kercher fu trovato nella sua camera da letto, parzialmente svestito e con diverse ferite da taglio.