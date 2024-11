Gaeta.it - Ortona ricorda i soldati canadesi: una cerimonia per i 1375 eroi della Seconda guerra mondiale

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Oggi,ha reso omaggio aicaduti durante la liberazionecittà nel dicembre del 1943, un momento che segna un importante capitolostoria. La commemorazione, svoltasi in piazza deglicon la deposizione di una corona presso il monumento “Il prezzopace“, ha visto la partecipazione di autorità locali, rappresentantie la comunità, che hanno rinnovato il legame tra Italia e Canada attraverso la memoria e la riconoscenza.di commemorazione: una tradizione che continuaLadi commemorazione si è tenuta oggi, in un clima di profonda emozione e rispetto. A presiedere l’evento c’era Gianluca Braga, commissario straordinario del Comune di, accompagnato dall’ambasciatrice canadese in Italia, Elissa Golberg, e il prefettoprovincia di Chieti, Gaetano Cupello.