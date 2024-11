Panorama.it - New York, la fifth avenue compie 200 anni

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

Nella Quinta Strada di Newper l’affitto di un negozio ti chiedono una cifra pari a 21 mila euro al metro quadrato all’anno. Invece, per comprare un appartamento, si spendono tranquillamente 40 mila euro al metro quadrato. È il prezzo per essere presenti in una strada amata dai ricchi e famosi, che dadetiene il primato della più cara ed esclusiva arteria commerciale del mondo. Laè lunga 10 chilometri e si spinge dalla West 143rd Street, a Harlem, al Washington Square Park nel Greenwich Village, costeggiando il lato est del Central Park, a ridosso del quale si trova l’Upper East Side, una delle zone più ricercate della città. Il tracciato originario risale al 1785: allora si chiamava Middle Road e iniziava a ridosso di Washington Square Park. Ma era poco più di una carreggiata di campagna.