Oasport.it - NASCAR, tris storico per Logano. Penske e Ford ancora a segno

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Joeyè ufficialmente il campione 2024 dellaCup Series. Il 34enne nativo di Middletown (Connecticut), grazie alla quarta affermazione in stagione ottenuta nella finale di Phoenix, ha segnato la storia della serie eguagliando leggende della categoria come Tony Stewart, Darrell Waltrip, David Pearson, Lee Petty e Cale Yarborough.L’acuto del pilota #22 segna il terzo trionfo consecutivo diPerformance nellaCup Series e per il Teamche ha saputo completare nuovamente una stagione agonistica da urlo. Il ‘Capitano’, per la prima volta in grado di chiudere laCup Series al primo ed al secondo posto, termina il 2024 dopo aver vinto la 500 Miglia di Indianapolis, la Rolex 24 at Daytona, il titolo piloti e team nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e la classifica piloti nel FIA World Endurance Championship.