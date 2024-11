Oasport.it - NASCAR, Allgaier e Majeski si dividono a Phoenix il titolo Xfinity e Truck Series

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Justine Tysono i nuovi campioni della, rispettivamente la ‘F2’ e la ‘F3’ per quanto riguarda la nota serie americana riservata alle stock car. Le due categorie nazionali si sono conclude questo week-end ain Arizona precedendo di alcune ore il Championship 4 valido per laCup.Il primo, 38enne nativo di Spaulding (Illinois), ha spezzato una vera e propria maledizione riuscendo ad imporsi nel Championship 4 per la prima volta dopo sei tentativi falliti tra Homestead-Miami eRaceway. Il #7 di JR Motorsport trionfa contro il campione 2023 Cole Custer (Stewart-Haas Racing Ford #00), AJ Allmendinger (Kaulig Racing Chevrolet #16) e Austin Hill (RCR Chevrolet #21) dopo una rimonta clamorosa in seguito ad una sanzione rimediata a meno di 100 giri dalla fine per un’infrazione in fase di ripartenza.