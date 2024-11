Anteprima24.it - Napoli, donna investita da auto in piazza degli Artisti: riesplode polemica su viabilità

Tempo di lettura: 2 minutidain, e al Vomero Arenellala. “Il dispositivo di traffico non regge” afferma Rino Nasti, capogruppo di Europa Verde alla municipalità 5. Nel mirino, ancora la controversain. Un tema già oggetto di scontri e proteste.La cronaca parla di un incidente, accaduto questa mattina. Vittima una, mentre attraversava la strada, all’intersezione trae via Recco. È stata travolta da una vettura in transito. A quell”ora, come sempre, l’area era molto trafficata. Subito sono stati chiamati i soccorsi, sul posto è giunta un’ambulanza. La, rimasta cosciente, è stata trasportata in ospedale. Il mezzo di soccorso non è ripartito a sirene spiegate.L’episodio però ha riacceso la disputa, mai sopita.