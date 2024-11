Napolipiu.com - Napoli, blindato Anguissa: rinnovo e aumento fino al 2027

Il centrocampista camerunense premiato per le sue prestazioni con il prolungamento del contratto Ilmette al sicuro uno dei suoi pilastri. Aurelio De Laurentiis ha deciso di blindare André-Frank Zamboesercitando l’opzione dipresente nel contratto del centrocampista camerunense.Francesco Modugno, inviato di Sky Sport a Castel Volturno, ha confermato ai microfoni di Radio Marte l’imminente ufficialità: “Ildiera un passaggio obbligato visto l’investimento fatto e il valore del giocatore. De Laurentiis si sta muovendo in questa direzione”.Il numero 99 azzurro, acquistato definitivamente nel 2022 per 16 milioni dall’ex Fulham, vedrà il suo contratto estendersi dal 2025 al. Non solo: il club partenopeo ha deciso di premiare le prestazioni del camerunense con un ritocco dell’ingaggio, attualmente fissato a 2,7 milioni netti più 300 mila euro di bonus.