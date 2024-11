Ilrestodelcarlino.it - Mamma terrorizzata dal suo ex: “Voleva prendere mia figlia all’asilo”

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Pesaro, 11 novembre 2024 – Si è presentatodelladi 3 anni cercando di portarla via con sé contro il volere della. E’ indagato per stalking e maltrattamenti e venerdì scorso, davanti al gip di Pesaro, si è svolto l’incidente probatorio durante il quale è stato ascoltato il racconto della ex, 40enne pesarese. Lui, 30enne del Gambia, ha il braccialetto elettronico e ha il divieto di avvicinarsi alla donna ma quest’ultima, in udienza, ha riferito di esserne ancora. La 40enne ha raccontato infatti che, in un giorno solo, l’ex compagno arrivava a inviarle anche 80 messaggi al giorno tempestandola di chiamate. Nel maggio scorso, ha raccontato durante l’udienza la donna tra le lacrime, si è attaccano al citofono di casa chiedendo a gran voce di vedere lae, al rifiuto della, è ripartito a tutta velocità in direzione dell’asilo della piccola.