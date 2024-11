Quotidiano.net - L’unicorno Satispay raccoglie un nuovo round di finanziamento

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

In un'epoca in cui l'innovazione tecnologica sta ridefinendo il panorama finanziario,si conferma come uno dei protagonisti indiscussi nel settore dei pagamenti digitali. L'11 novembre 2024, l'azienda milanese ha annunciato untraguardo che consolida ulteriormente la sua posizione di unicorno nel mercato italiano e internazionale. Undiha concluso con successo un aumento di capitale del valore di 60 milioni di euro, portando il totale dei fondi raccolti a oltre mezzo miliardo di euro. Questo risultato straordinario è stato reso possibile grazie al sostegno dei tre principali investitori: Addition, Greyhound e Lightrock, che hanno dimostrato una fiducia incrollabile nel potenziale di crescita dell'azienda. Crescita esponenziale e nuovi traguardi La fiducia degli investitori non è infondata.