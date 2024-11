Metropolitanmagazine.it - L’Expensive Brunette è l’hair trend invernale che dona un’allure di lusso

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

L’inverno porta con sé nuovie quest’anno il colore che sta facendo impazzire tutti è il cosiddetto “expensive”. Non si tratta solo di un semplice castano, ma di una tonalità che punta a far risplendere i capelli con un effetto disofisticato, quasi come se ogni ciocca fosse stata trattata con i migliori prodotti sul mercato. I saloni di bellezza stanno vedendo sempre più richieste di questo look, che punta a dare profondità e brillantezza alle chiome, regalando un aspetto curato e di classe.Che cos’è l’“Expensive”?Il“expensive” va ben oltre il colore in sé; riguarda piuttosto il finish e la texture dei capelli. “Expensiveè una colorazione che si concentra su dimensione, lucentezza e salute del capello,” spiega il celebre hairstylist Liam Curran a PopSugar, noto per la sua collaborazione con Tangle Teezer.