Ilfattoquotidiano.it - L’alleato di Trump bin Salman ora condanna Israele: “Basta raid, rispettate la sovranità dell’Iran”. Erdogan: “Boicottiamo Tel Aviv”

Ripartire dagli Accordi di Abramo, promuovere la pace in nome degli affari e riportare cosìal centro delle dinamiche regionali. Il piano di Donaldper la sua pace in Medio Oriente riporta il mondo indietro di quattro anni, quando l’obiettivo della strategia disegnata dal genero Jared Kushner era quello di far avvicinare il mondo arabo e musulmano allo Stato ebraico, rigettando il nemico Iran nell’isolamento. Durante l’amministrazione Biden, però, gli equilibri sono cambiati: a marzo 2023 la Cina è riuscita nell’impresa storica di far riprendere i rapporti diplomatici tra due grandi competitor regionali come l’Arabia Saudita e l’Iran, mentre la mattanza di Gaza ha demolito il frutto dell’intesa voluta proprio da Washington, con l’ambasciatore del Bahrein che ha lasciato, mentre Emirati Arabi e Marocco hanno da subito denunciato i crimini di guerra di Tel