La rabbia di Milano per la Palestina è giusta, il Genocidio è sbagliato

ladopo la partita per compiere una denuncia contro la violenza dell’occupazione israeliana: si svela tutta l’ipocrisia della comunità internazionale e della stampa italiana.Il recente corteo pro-palestinese tenutosi aha visto una vasta partecipazione di molti attivisti. Essi sono scesi in piazza per manifestare contro l’occupazione israeliana e in sostegno alla resistenza palestinese. Sui media filo-israeliani e in alcuni ambienti politici è stato definito “vergognoso” e “pro-Hamas”. Una narrazione semplificante con ossessiva enfasi agli slogan e agli applausi per i “ragazzi di Amsterdam”. Certamente critici. Tuttavia, per comprendere a fondo il significato della manifestazione e le ragioni dietro le reazioni dei presenti, non basta. Infatti, è necessario ricostruire il contesto dei recenti scontri che hanno avuto luogo ad Amsterdam e delle radici storiche che alimentano lapro-palestinese.