La Lombardia sta provando ad attirare medici dall’estero per tamponare la carenza di specialisti

L’obiettivo è facilitare l’afflusso dicosì da sopperire, almeno in parte, alla gravedi camici bianchi negli ospedali lombardi: in due anni, il 18 per cento dei bandi pubblicati dalle strutture sanitarie è andato deserto. Perda fuori, Regionericonoscerà più rapidamente le specializzazioni ottenute all’estero: tra glipiù richiesti ci sono anche figure fondamentali come chirurghi generali,di emergenza urgenza, anestesisti e rianimatori. La delibera, approvata lunedì 11 novembre, è stata proposta dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso vuole risolvere “temporaneamente” il problema facilitando “l’assunzione distranieri attraverso il riconoscimento rapido delle specializzazioni acquisite all’estero”.