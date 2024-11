Anteprima24.it - La crisi idrica infinita nella provincia più ricca di acqua

Tempo di lettura: 3 minuti“Ma a casa tua c’è l’?”, “Ma sai perchè hanno tolto l’?” “Sai quando ritorna l’”. Sono le domande più frequenti che da settimane si rincorrono tra chat, gruppi facebook e bar, dinanzi ad unache non solo non è rientrata dopo l’estate, ma appare più irruenta e lunga del solito.Avviene da mesi praticamente in ogni angolo della, capoluogo compreso, con alcune zone come l’hinterland avellinese e l’arianese praticamente messe in ginocchio: un bene prezioso, un bene pubblico, una bolletta pagata regolarmente e anche profumatamente, non bastano a non creare disagi continui e non più accettabili alle famiglie. I sindaci fanno quel che possono, cercando di avvertire per tempo i cittadini, ma loro stessi delle volte si trovano a subire chiusure dei rubinetti senza nemmeno saperlo e, più che pressare Alto Calore non sanno cosa fare per venire incontro alle legittime lamentele dei cittadini.