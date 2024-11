Ilfattoquotidiano.it - Israele, il figlio di Netanyahu attacca l’intelligence: “Lo Shin Bet ha provato a rovesciare il governo di mio padre”

Yairdel primo ministro israeliano Benjamin, ha lanciato pesanti accuse, come riporta il Times of Israel, contro il servizio di sicurezza internaBet, sostenendo che l’agenzia ha tentato diildele torturato soldati delle Forze di difesa israeliane (Idf). Queste dichiarazioni sono state pubblicate in una serie di post su X per commentare le indagini che coinvolgono figure dell’ufficio del premier per sospette fughe di documenti di intelligence classificati, manipolazione dei verbali delle riunioni di gabinetto e presunto ricatto nei confronti di un alto ufficiale militare.Nell’ambito delle indagini, sono stati arrestati quattro membri delle Idf e il portavoce di, Eli Feldstein, per il presunto furto di documenti top secret delmilitare.