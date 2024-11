Lopinionista.it - “Io sono la fine del mondo”, Angelo Duro debutta al cinema

MILANO – “Adesso ve lo posso dire. Ho fatto il mio primo film. Il titolo è ‘Ioladel’. Uscirà il 9 gennaio 2025 in tutti iche avranno le palle di metterlo in programmazione. Perché questo è il primo film della storia in cui, per entrare a vederlo, stavolta saranno i genitori che dovranno essere accompagnati dai figli. Dopo aver distrutto tutti i teatri italiani ora tocca pure ai. Vi saluto”. Con questo post, pubblicato oggi sui suoi canali social, il comico siciliano ed ex Ienaha annunciato il proprio debutto alin un lungometraggio che sarà diretto da Gennaro Nunziante, regista dei primi film di Checco Zalone che, una volta terminata la collaborazione con l’artista pugliese, è tornato poi dietro la macchina da presa anche per Rovazzi e Pio e Amedeo.