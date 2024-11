Terzotemponapoli.com - Inter-Napoli e il gol del pari, parlano Scozzafava e Carmignani

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione Radio Goal, èvenuta anche Monica. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dalla giornalista del Corriere della Sera e Corriere del Mezzogiorno. “Basta con gli allenatori di plastica, viva Dio che sia tornato Conte con la sua verve e la sua polemica. Ha voglia di fare giustizia, mi ha impressionato perchè da ieri è tornato il vero Antonio Conte e c’era mancato”., i due allenatori “Se ilavesse perso per quel rigore non avrebbe avuto così forza la sua polemica. Le parole di Inzaghi? Non le ho condivise nonostante nel secondo tempo l’abbia provato a vincere la partita. Ha dimenticato che l’occasione chiara e lampante l’ha avuta Simeone al 94? “., una squadra.Non prendere i cazzotti dall’è un valore per una squadra che non va al tappeto.