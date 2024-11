Gaeta.it - Iniziative di solidarietà per la Giornata Mondiale dei poveri: il Vaticano offre assistenza sanitaria

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter A pochi giorni dalladei, il Dicastero per il Servizio della Carità ha avviato un’importante iniziativa per fornirea chi ne ha bisogno. Da oggi, 11 novembre, fino alla giorni dell’evento, l’Ambulatorio “Madre di Misericordia” sarà aperto dalle 8 alle 17, garantendo visite, farmaci e supporto a chi versa in condizioni di fragilità. Domenica, Papa Francesco presiederà una Messa nella Basilica Vaticana, sottolineando l’importanza di questi gesti di carità nella comunità.Le parole di Papa Francesco e il messaggio di speranzaNel suo messaggio dedicato all’VIIIdei, Papa Francesco ha evidenziato la vicinanza e l’attenzione di Dio verso le persone in difficoltà. Durante la celebrazione di domenica 17 novembre, il Papa inviterà la comunità a riflettere sul valore di queste vite e sull’importanza di sostenere i più bisognosi.