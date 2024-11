Ilfattoquotidiano.it - Il ritorno di Trump svuota la Cop29: senza Biden, von der Leyen, Putin, Lula e mezza Europa, a Baku è assente anche l’impegno a eliminare i combustibili fossili

Parte sotto pessimi auspici la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima che si terrà da oggi fino al 22 novembre a, in Azerbaigian. Non è un fattore favorevole ai negoziati ilalla Casa Bianca dell’ex presidente Donald, che nel 2017 fece uscire gli Usa dall’Accordo di Parigi e che, a leggere il Wall Street Journal, è pronto a rifare la stessa scelta firmando un ordine esecutivo ad hoc il 20 gennaio 2025, ovvero il giorno in cui entrerà in carica. Certo, i delegati presenti allasaranno ancora quelli di Joeche, per inciso, ha già annunciato che non ci sarà. E non è il solo: la sua assi aggiunge alle defezioni della presidente della Commissione europea, Ursula von der, del presidente russo Vladimir, del presidente francese Emmanuel Macron, del cancelliere tedesco Olaf Scholz e del premier olandese Dick Schoof.