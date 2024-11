Iltempo.it - Fontana di Trevi, la "piscina" va: quanti soldi hanno gettato i turisti in due giorni

Divide la trovata del Comune di Roma per rendere fruibile ladidurante i lavori di ristrutturazione. La passerella tutta ferro e tubi che permette di vedere da vicino i marmi dellaper alcuni è un pugno in un occhio, per altri un'alternativa interessante alla chiusura. Ha fatto discutere anche la "piscinetta", la vasca che permette aidi gettare la tradizionale moneta. Ebbene, nonostante tutto la "improvvisata" come l'ha chiamata il New York Post funziona. In duee romanilanciato monete per 4.600 euro, contro i 10.000 gettati una settimana prima della passerella. Insomma, in questo caso sembra calzare a pennello il vecchio adagio sulla pubblicità: nel bene o nel male purché se ne parli.