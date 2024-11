Gaeta.it - Festa a Torre del Greco: successo per la prima tappa del campionato invernale di vela

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterdelsi è tuffata nel mondo dellacon grande entusiasmo, in occasione dell’apertura del 53°. La competizione si è inaugurata ieri con la Coppa “Beppe Knight”, evento organizzato con grande professionalità dal Circolo del Remo eItalia. Questa manizione rappresenta un’importante occasione per i velisti locali e non solo, diventando un momento di socializzazione e competitività. La regata e i vincitoriIl primo posto nella classe SportBoat è stato conquistato dall’imbarcazione Jeko 3 del Circolo Nauticose. Il timoniere Gianluigi Ascione, presidente del sodalizio, ha guidato il suo equipaggio composto da Gennaro Carbone, Carlo Falanga e Lorenzo Pomposo, verso una vittoria che rispecchia l’impegno e la preparazione del team.