Liberoquotidiano.it - "E lei cosa mi ha portato?": Landini e Bombardieri da Meloni, i "regali" (al veleno) per la premier

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

Il segretario generale della Uil, PierPaolo, all'incontro sulla manovra, a palazzo Chigi, ha regalato allaGiorgiauna calcolatrice nuova, come anticipato in una trasmissione radiofonica. Prima dell'inizio dell'incontro tra governo e sindacati, a quanto si apprende da fonti sindacali, i segretari di Cgil e Uil, Maurizioe Pierpaolohanno regalato una calcolatrice e un libro allaGiorgia. La presidente del Consiglio, ricevuti i doni, avrebbe chiesto a Luigi Sbarra: "Lei non mi hainiente?". Il leader della Cisl avrebbe risposto: "Noi non abbiamogadget. Ci limiteremo a darle le nostre proposte per migliorare la politica di sviluppo di questo Paese". Egià al suo arrivo a palazzo Chigi aveva annunciato ai giornalisti di voler portare un dono alla: "Regalerò al presidente del Consiglio il libro di Albert Camus 'L'uomo in rivoltà, perchè se hanno paura delle parole è bene che colgano il tema, e cioè che di fronte a un livello di ingiustizia e di diseguaglianze come quello che si sta determinando io credo che ci sia bisogno che le persone non accettino più, che non si girino più da un'altra parte.