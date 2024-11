Ilrestodelcarlino.it - Dopo tre mesi ritrova il gatto sparito. “Mi ha aiutato un detective, ecco come fare in questi casi”

Bologna, 11 novembre 2024 – IlNeo è tornato dalla sua padrona,essere scomparso per 90 lunghissimi giorni. Non è stato un ritorno autonomo, “ma è stato decisivo l’aiuto di unspecializzato nelmento di animali”, racconta la padrona Dana Jauker. Improvvisamente a Bologna nel giugno scorso sono apparsi maxi poster che indicavano la scomparsa di un, con foto e caratteristiche. “Lo specialista mi ha consigliato di realizzarecartelli e, studiando la mappa, mi ha spiegato in quali incroci sarebbe stato meglio apporli – prosegue la designer Dana –. In più, abbiamo diffuso qualche centinaio di volantini. Molto importante è stato anche l’aiuto di mia sorella e tre donne meravigliose, che prima non conoscevo, le quali mi hanno supportato nel volantinaggio”.